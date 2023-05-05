Названы лучшие дни в мае для посадки картофеля: мудрые садоводы сверяются с Луной

В мае наступает новый садово-огородный сезон, и многие россияне уже распланировали свои праздничные дни, чтобы не только отдохнуть, но и поработать на грядках. Мудрые садоводы знают, что наобум делать посадки нельзя, нужно выбирать наиболее подходящие дни для работ на земле. И ориентиром им служит не только прогноз погоды, но и лунный календарь.

Ведь давно замечено, что фазы Луны влияют на рост, развитие и урожайность садовых культур. Картофель – не исключение, и в мае названы лучшие дни для его посадок.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

В 2023 году сажать картофель по лунному календарю следует в тех регионах, где тепло приходит с опозданием – на Урале, в средней полосе страны, на Северо-Западе. При этом, температура грунта обязательно должна насчитывать не менее 8-9 градусов Цельсия. Но и пережидать не стоит, так как почва просто высохнет.

«По лунному календарю самое удачное время высадить картофель - когда Луна проходит путь от зенита к горизонту, то есть светило нисходящее. Тогда овощ быстрее адаптируется к почве. А вот во время затмения или узловых положений Луны высаживать картошку нежелательно», - сообщает сайт Pensnews.

Лунное затмение выпадает на 5 мая, и это неблагоприятный день. Таковыми также являются 18, 19, 20 числа. А подходят более всего дни 7, 11 и 17 мая. Также названы нейтральные даты, в которые допустимо высаживать картофель – это 8, 9 и 16 мая.