Сначала косметика и одежда, а потом техника: астролог Савельева раскрыла удачные дни для покупок в мае

Весной многие хотят пополнить гардероб или купить новую технику в дом. Однако не все дни подходят для шопинга. Астролог Анна Савельева рассказала сайту Teleprogramma.pro, что даже технику и одежду лучше покупать в разные дни в мае. Она составила календарь для такого случая. Он поможет совершить удачные покупки.