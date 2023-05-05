Сначала косметика и одежда, а потом техника: астролог Савельева раскрыла удачные дни для покупок в мае

Весной многие хотят пополнить гардероб или купить новую технику в дом. Однако не все дни подходят для шопинга. Астролог Анна Савельева рассказала сайту Teleprogramma.pro, что даже технику и одежду лучше покупать в разные дни в мае. Она составила календарь для такого случая. Он поможет совершить удачные покупки.
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«В мае покупки талисманы 5 мая, 12 мая, 19 мая те, что под Венерой – это косметика, одежда, кожа. 20 мая то ,что под Ураном – это электроприборы, мультиварки, ионизаторы и тому подобное», – пояснила Савельева.
Справка Teleprogramma.pro:
Анна Савельева – астролог.
Анна Савельева. Фото: Teleprogramma.pro