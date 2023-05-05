Что произошло с долларом в начале мая, объяснил финансист: «Не очень хорошая ситуация»

Доллар продолжает удивлять россиян своей нестабильностью. И 4 мая он впервые за последний месяц оказался ниже 78 рублей. Такую динамику прокомментировал финансовый аналитик Алексей Кричевский, который уверен, что это еще не предел.
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Кричевский считает, что столь резкое падение доллара в начале мая – результат действия Центробанка РФ. Еще один фактор, повлиявший на курс, - перемены в импорте: «Западные компании более пристально начинают смотреть на российский рынок. Плюс ко всему у доллара не очень хорошая ситуация в мире».
Все эти аспекты привели к нынешнему курсу американской валюты, отметил финансист. И перечислил Telegram-каналу «Абзац» возможные пункты, на которых вполне реально доллар может просесть в ближайшее время.
«У доллара может быть несколько точек – это 78 рублей, 75, 73 и 71. Последняя точка не очень хорошо отразится на российском бюджете. Скорее всего, 78 рублей за доллар – это то, что мы будем видеть в ближайшее время», - уверен финансист.