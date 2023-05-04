Сплошные убытки: этому знаку зодиака грядущее затмение может принести серьезные финансовые потери

Так Овенам лучше отказаться от покупок, так как они могут понести большие убытки. Продавать что-либо тоже не стоит. Тельцы могут попасть в неприятности, так как есть большой риск нарваться на странные происшествия в общественных местах.

Чтобы не произошло, Близнецам нужно опираться на свою бурную фантазию, включать свое очарование и умение читать мысли. А вот Раки могут почувствовать себя опустошенными физически и морально. Однако не нужно расстраиваться, так как на следующий день силы вернутся.

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Несмотря на тяжелый день, у Львов проклюнутся ростки будущих успехов. Астрологи советуют Девам делать все, чтобы выглядеть спокойными и уверенными, даже если будут обуревать другие чувства. Тогда обстановка станет для вас более благоприятной.

Радость будет у Весов, так как человек, которого едва можете терпеть, наконец-то узнает все, что вы о нем думаете. А вот если Скорпины вынашивали план какого-то странного действия, то вы можете это отчебучить. Положение планет в этот день вполне вас оправдывает.

Стрелеца лучше быть осторожнее, так как они могут совершить ошибку, о которой потом придется сожалеть. Козероги расстроятся, так как с человеком в их окружении может произойти именно то, о чем они его предостерегали. Примечательно, что Водолеи затейники. 5 мая, кому-то может показаться, что вы заняты непонятно чем, но им будет известен скрытый смысл собственных поступков.

Рыбы не смогут расслабиться, так как будут зависеть от человека, пребывающего не в лучшем расположении духа, пишет сообщает телеканал «Мир 24».