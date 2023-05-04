Лунное затмение 2023 года — зеркальная дата: какой знак зодиака ждут кардинальные перемены

Лунное затмение пройдет в созвездии Тельца. И отмечается, что тех людей же, которые были рождены под этим знаком зодиака, ждут глобальные перемены, об этом пишет издание «Известия».

Также астрологи пояснили, что период лунного затмения лучше всего подходит для постановки новых целей. А чтобы все зафиксировать, их необходимо повторить мысленно или прописать на листе бумаги.

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А вот нельзя принимать важные решения категорически нельзя, когда Луна входит в конус тени от Земли. Поясняется, что в этот момент усиливается эмоциональная напряженность, на человека воздействует несбалансированная энергия, сообщает портал «Со вкусом».