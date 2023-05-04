Подарок к празднику: пожилым россиянам выплатят по 5 000 и 10 000 рублей

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«Размер выплат для ветеранов одинаков в области и в городе», — пояснил он.

Отмечается, что по пять тысяч рублей положены вдовам тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. А вдвое больше переведут инвалидам и участникам ВОВ, жителям блокадного Ленинграда, а также труженикам тыла.