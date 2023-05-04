Парашютист показал, что стало с «айфоном», упавшим с 4-километровой высоты

Обидно, когда телефон выпадает из рук и разбивается. А у парня по имени Хаттон Смит iPhone вылетел из кармана на высоте 4,27 километра.

Молодой человек прыгнул с парашютом и снимал свой полет на видео. В самом начале ролика видно, как из кармана его штанов вылетел американский смартфон. «Трубка» помчалась к земле на скорости около 160 километров в час и… Не разбилась. На видео, которое парашютист опубликовал в соцсетях, он находит свой телефон невредимым. По версии владельца, iPhone «выжил» благодаря защитному чехлу и болотистой почве.