Эти дни станут роковыми: астролог Елена Мун предупредила, как лунное затмение 5 мая навредит россиянам

По словам эксперта, два важных астрологических события произойдут 5 мая — полнолуние и лунное затмение. А также именно в этот день закрывается коридор затмений, который начался 20 апреля.

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Елена Мун пояснила, что некоторые россияне могут почувствовать негативное влияние, поэтому нужно следить за своим самочувствием. Также повысится возможность конфликтов. Астролог рассказала, что нужно делать, чтобы уберечь себя от плохих последствий.