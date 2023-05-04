Эти дни станут роковыми: астролог Елена Мун предупредила, как лунное затмение 5 мая навредит россиянам

Май начался с ряда событий, которые начались в космосе. Был ретроградный Меркурий, а также начались затмения. Астролог Елена Мун сразу предупредила, что будут опасные дни, в которые можно почувствовать на себе негативную реакцию. Во время 5 и 6 мая наступят 15 и 16 лунные сутки, Луна находится в Скорпионе.
По словам эксперта, два важных астрологических события произойдут 5 мая — полнолуние и лунное затмение. А также именно в этот день закрывается коридор затмений, который начался 20 апреля.
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Елена Мун пояснила, что некоторые россияне могут почувствовать негативное влияние, поэтому нужно следить за своим самочувствием. Также повысится возможность конфликтов. Астролог рассказала, что нужно делать, чтобы уберечь себя от плохих последствий.
«В день лунного затмения возможно обострение хронических заболеваний, головные боли, отеки. Воздержитесь от соленой, острой пищи, желателен пост, чтобы организму было легче пережить период. Воздержитесь от мест большого скопления людей, чтобы не допустить энергетического слива, провокаций», — сказала Мун, пишет портал «А теперь внимание!».