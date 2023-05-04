На парад на Красной площади 9 мая нельзя будет взять электросамокат и воздушные шары

Журналистам разослали дополненный список запрещенных к проносу на Парад Победы предметов. Речь идет о главном параде страны, который пройдет на Красной площади 9 мая.

Кроме стандартных позиций (взрывчатые и огнеопасные вещества, оружие, пиротехника, наркотики, экстремистские материалы, алкоголь и т.п.), в 2023 году перечень пополнился электронными сигаретами и вейпами, велосипедами, электросамокатами и гироскутерами, воздушными шарами и спичками.

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При этом есть и послабления. Например, стало можно проносить маникюрные ножницы, пилочки для ногтей, карманные зажигалки, медицинские шприцы. А вот пронос животных на парад запрещен.

По материалам ТАСС