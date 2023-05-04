Доллар совершил крутое падение: его обманка с ростом не сработала — валютчики уже у касс

Утренние торги на Мосбирже 4 мая принесли печальные известия о рубле. Курс доллара поднялся и начал торговаться за 79,29 рубля.

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Это произошло в ожидании сообщения Минфина РФ о дальнейших действиях ведомства по обращению с валютой.

Однако этот маневр «американца» оказался обманкой. Днем министерство сообщило о том, что продолжит продавать валюту, несмотря на недополучение средств в бюджет из-за сокращения реализации нефти.

Биржевики отреагировали на это мгновенно, и доллар резко упал в цене, рубль укрепился. На момент публикации новости американская валюта торгуется в районе 78,33 рубля.

Эксперты ожидают, что рубль продолжит свое укрепление, а доллар дойдет до цифры в 77 рублей.

Источник: 1prime.ru.