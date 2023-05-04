Роскачество обнаружило лучший молотый кофе: долгое послевкусие — аромат божественный

Роскачество назвало лучшую торговую марку молотого кофе — те кто раскусил, пьют чуть ли не каждый день, наслаждаясь ароматом и купажом.

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Всего эксперты проверили более десятка торговых марок по следующим критериям: натуральность, качество и безопасность. Ряд кофейной продукции получили высокие баллы не только по итогам результатов проверки, но и от потребителей.

Наивысшей оценки удостоился молотый кофе Dallmayr prodomo. Эксперты отметили безопасность напитка, его хорошие органолептические показатели. Кстати, вкус и аромат кофе имеет долгое послевкусие. Данный кофе полностью соответствует арабике, в том числе по содержанию кофеина.

По материалам vnimanie.pro