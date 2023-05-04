Росконтроль назвал лучшую колбасу без консервантов и примесей — сделана по ГОСТу

Эксперты Росконтроля назвали марку колбасы, которая полностью соответствует ГОСТу по стандартам приготовления. В ее составе нет лишних примесей и консервантов — только натуральные ингредиенты. Эту колбасу можно найти на полках магазинов по весьма привлекательной цене. Вкус отменный, а стоимость доступная даже потребителям со средним достатком.

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Специалисты Росконтроля проверили качество докторских колбас. Наивысший балл получил производитель «Еремкина Татьяна». В лаборатории подтвердили, что продукт действительно натуральный — его можно давать даже детям.

Также эксперты высоко оценили докторскую колбасу марок «Велком» и «Дымов» — все требования выполнены по ГОСТу.

По материалам vnimanie.pro