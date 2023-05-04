Порошок, известный с советских времен, оказался самым эффективным: отстирывает даже кровь — название

Эксперты Роскачества исследовали российские порошки на их свойства и состав и поставили на первое место порошок «Аист», который известен с советских времен.

Они отметили, что он полностью соответствует заявленным свойствам и даже превышает их в качестве. Например, средство легко отстирывает кровь.

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Админ дзен-канала «Минимализм с комфортом» проверила свойства порошка в деле и подтвердила их в своем блоге.

«По-честному сфотографировала футболку мужа перед стиркой. Это пятнышки крови! Причем не свежие. Он во сне раздавил комара, да еще и расчесал, чем эту кровь разнес по всей футболке. Когда я это увидела — прошло уже не меньше суток, т.к. футболку он закинул под подушку, и все дела. Она уже не новая, цвет не ахти», — написала она и решила постирать именно эту вещь «Аистом».

Блогер выбрала обычный режим стирки на машинке на 40 градусах, без кипячения.

«В общем, я обалдела. <…> Футболка побелела, кровь отстиралась, и, как мне кажется, подмышки тоже были темнее, а сейчас никакой разницы — цвет ровный», — призналась она.

По ее словам, с таким порошком даже отбеливатель не нужен.

Источник: дзен-канал «Минимализм с комфортом».