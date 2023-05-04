Пара капель аптечного средства — и самый дешевый порошок заработает как люксовый: секрет времен СССР

Советские хозяйки владели многими секретами, что позволяло им всегда выглядеть на высоте даже при тотальном дефиците и наличии бытовой химии не самого высокого качества.

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Не случайно при стирке они всегда добавляли в порошок нашатырный спирт, который обновлял их вещи и делал их чище.

Нашатырь усиливает свойства любых щелочных порошков, с ним даже самые дешевенькие средства начинают работать с удвоенной силой.

Отмерьте 30-40 миллилитров нашатырного спирта, залейте его в барабан стиральной машины. Следом добавьте в отсек недорогой порошок и запустите стирку в привычном режиме.

Вы увидите, как ваши вещи отстираются до идеальной чистоты.

Источник: дзен-канал «Деревня Хорошеево»