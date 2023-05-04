Осторожно, мошенники! Может ли позвонить сотрудник Центробанка

В России участились случаи, когда телефонные мошенники представляются сотрудниками Центробанка, чтобы убедить граждан перевести деньги. Банк России принял уже две тысячи подобных жалоб.

Чаще всего обманщики предлагают перевести деньги на специальный, «безопасный» счет в Центробанке. Однако в пресс-службе Банка России гражданам напомнили, что данная структура не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета и не звонит им. Также сотрудники регулятора не направляют никому копии своих документов.

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