Осторожно, мошенники! Может ли позвонить сотрудник Центробанка

В России участились случаи, когда телефонные мошенники представляются сотрудниками Центробанка, чтобы убедить граждан перевести деньги. Банк России принял уже две тысячи подобных жалоб.
Чаще всего обманщики предлагают перевести деньги на специальный, «безопасный» счет в Центробанке. Однако в пресс-службе Банка России гражданам напомнили, что данная структура не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета и не звонит им. Также сотрудники регулятора не направляют никому копии своих документов.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
ЦБ рекомендует гражданам сохранять бдительность и не сообщать личные и финансовые данные посторонним лицам, под каким бы предлогом их ни пытались узнать. При возникновении любых сомнений относительно сохранности денег на вашем счете следует самостоятельно позвонить в ваш банк по номеру, указанному на его официальном сайте или на оборотной стороне банковской карты.
По материалам ТАСС