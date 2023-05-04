Какие русские имена из женских обожают корейцы — обалдеете, нам давно приелись

Какие русские женские имена нравятся корейцам. Фото: Global Look Press

Иностранцам эти имена кажутся не просто красивыми, но и звучными.

Один из западных таблоидов составил рейтинг женских русских имен, которые просто обожают корейцы. Для них они не просто красивые, но и звучные. Кстати, наши соотечественники едва ли согласятся с иностранцами. Многим эти имена приелись и кажутся слишком привычными и скучными.

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Екатерина

Золото — у царственного имени. Психологи считают, что Екатерину отличает непредсказуемый характер. Она просто обожает перемены. 

Екатерина требовательна к себе и окружающим, иногда даже высокомерна. Из-за своей вспыльчивости часто пребывает в конфликтах с представителями сильного пола. Зачастую она слишком самокритична. Это качество делает Екатерину уязвимой.

Анастасия

Серебро — у трогательного имени. Корейцам нравится, как полная, так и уменьшительно-ласкательная форма. 

Обладательницы этого нежного имени зачастую скрывают за миленькой внешностью свой авантюрный характер. Анастасия может быть неожиданно жестокой и часто — злопамятной.

Женщина с этим именем чрезвычайно ценит себя, внимательно относится к своему здоровью, но порой сильно преувеличивает свои достижения и способности.

Евгения

Бронза — у трепетного имени. Для корейцев оно звучит нежно, особенно в уменьшительно ласкательной форме.

Если описывать характер женщины с этим именем, то идеальным определением станет такое понятие, как строгая. Еще она открытая и преданная. На Евгению можно положиться в деле любой сложности.

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