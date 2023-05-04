Какие русские имена из женских обожают корейцы — обалдеете, нам давно приелись

Один из западных таблоидов составил рейтинг женских русских имен, которые просто обожают корейцы. Для них они не просто красивые, но и звучные. Кстати, наши соотечественники едва ли согласятся с иностранцами. Многим эти имена приелись и кажутся слишком привычными и скучными.

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Екатерина

Золото — у царственного имени. Психологи считают, что Екатерину отличает непредсказуемый характер. Она просто обожает перемены.

Екатерина требовательна к себе и окружающим, иногда даже высокомерна. Из-за своей вспыльчивости часто пребывает в конфликтах с представителями сильного пола. Зачастую она слишком самокритична. Это качество делает Екатерину уязвимой.