Пожалеете, если не попробуете: ванна вычищается до блеска перекисью и содой — грязь уходит струйками

Любые ванны, включая акриловые, а также унитазы, раковины, смесители и кафельную плитку легко очистить простым составом с перекисью водорода. Он довольно деликатный, но при этом эффективный.

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Смешайте пузырек перекиси водорода с чайной ложкой любого геля, шампуня, средства для мытья посуды или жидкого мыла. Добавьте чайную ложку пищевой соды.

Губкой нанесите состав на загрязненную поверхность, обработайте и смойте водой. Все наслоения сойдут темной струйкой!

Источник: дзен-канал «Уютный дом»