В Kitekat и Whiskas – пестициды, в Perfect fit – недовес: Роскачество исследовало корма для кошек с курицей

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

В ряде кормов обнаружен недостаток витаминов. Это касается таких кормов, как One, «ВкусВилл», «Каждый день», Royal Сanin, «Наша марка», Sirius, 1st Сhoice, N&D Prime, Felix, Brit, Pro Plan, Best Dinner, Grandorf, Probalance, Karmy, Hill’s Science Plan, Onto Pet Food.

В пакетиках Perfect fit эксперты зафиксировали недовес. В кормах «Каждый день», Brit и Probalance обнаружили антибиотики. Пестициды нашли в 17 кормах: «ВкусВилл», Monge, Best Dinner, Royal Сanin, Perfect Fit, 1st Сhoice, Grandorf, «Наша марка», Probalance, Proхвост, «Каждый день», Kitekat, Whiskas, Hill’s Science Plan, Sirius, Nature’s Table, Karmy.

«Наша марка» отличилась содержанием в ней ГМО. А Hill’s Science Plan и «Каждый день» не соответствуют ГОСТу по содержанию аминокислот.

Источник: официальный Telegram-канал «Роскачество»