Трюк из времен СССР: нанесите уксус на старые сковороды — вся чернота хлопьями сойдет!

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Этот метод известен еще со времен СССР, когда разнообразием бытовой химии магазины явно похвастаться не могли.

Возьмите обычный 9%-ный уксус, щедро смочите им губку (не забудьте надеть перчатки), пройдитесь по пригоревшей поверхности и оставьте на 20-30 минут. Можно смочить салфетки уксусом и оставить их на сковороде.

Через время пройдитесь металлической щеткой или тупым ножом по нагару, он отойдет хлопьями!

Источник: дзен-канал Creative Tool Mistry