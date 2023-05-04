Трюк из времен СССР: нанесите уксус на старые сковороды — вся чернота хлопьями сойдет!

Черный нагар на сковородках и кастрюлях многим кажется несмываемым, он твердый и нередко копится годами. Однако есть способ убрать его.
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Этот метод известен еще со времен СССР, когда разнообразием бытовой химии магазины явно похвастаться не могли.
Возьмите обычный 9%-ный уксус, щедро смочите им губку (не забудьте надеть перчатки), пройдитесь по пригоревшей поверхности и оставьте на 20-30 минут. Можно смочить салфетки уксусом и оставить их на сковороде.
Через время пройдитесь металлической щеткой или тупым ножом по нагару, он отойдет хлопьями!
Источник: дзен-канал Creative Tool Mistry