Сантехники не хотят, чтобы вы это знали: насыпьте в унитаз горсть соли — это реально мощно

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Бросьте горсть соли в унитаз, обработайте ершиком стенки, оставьте на 30 минут, еще раз пройдитесь по поверхности щеткой и смойте. Эта нехитрая процедура приведет вашу сантехнику в порядок: вернет ей чистоту и уничтожит бактерии.

С тем же успехом можно помыть кафельную плитку в ванной комнате. Соль отшоркает даже старую налипшую грязь и проведет дезинфекцию поверхности.

Источник: дзен-канал «Как приготовить»