Бросьте соль в отсек с порошком при стирке: не узнаете свое белье — аромат свежести

Учимся экономить на бытовых расходах: зачем переплачивать за стиральный порошок и кондиционер для белья, если можно воспользоваться копеечным средством, которое есть на кухне у каждой хозяйки. Кстати, этим практичным методом пользовались еще наши бабушки. Мотайте на ус!
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Этот простой способ усиливает качества даже самого недорогого порошка в несколько раз, позволяя экономить на его расходе. К тому же, это средство идеально выводит въевшиеся пятна. Белье сохранит свой цвет, станет свежим без кондиционера.
Просто добавляете при машинной стирке ложку соли в отсек для порошка. Такой нехитрый способ приятно удивит каждую хозяйку. Дерзайте!