Бросьте соль в отсек с порошком при стирке: не узнаете свое белье — аромат свежести

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Этот простой способ усиливает качества даже самого недорогого порошка в несколько раз, позволяя экономить на его расходе. К тому же, это средство идеально выводит въевшиеся пятна. Белье сохранит свой цвет, станет свежим без кондиционера.

Просто добавляете при машинной стирке ложку соли в отсек для порошка. Такой нехитрый способ приятно удивит каждую хозяйку. Дерзайте!