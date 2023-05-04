Счастливчики потерли руки: доллар сегодня внезапно вырос – обманный маневр

Четыре дня подряд американский доллар терял свои позиции, понижая курс на торгах. Эксперты уверенно заговорили об укрепление рубля, несмотря на падение цен на нефть.

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Однако утром 4 мая доллар совершил обманный маневр и подпрыгнул в стоимости на Московской бирже.

Валюта США повысилась на 8 копеек, дойдя до 79,29 рубля, юань тоже поднялся на 3 копейки, достигнув цифры в 11,49 рубля, курс евро подскочил на 27 копеек, его последняя стоимость на Мосбирже – 87,99 рубля.

Источник: 1prime.ru.