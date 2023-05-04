Как копеечной смесью аспирина и уксуса моментально разбить засор в раковине — сантехник проболтался

Удалить засор в раковине можно дорогими средствами бытовой химии. Однако не все способы могут быть действенными. Иногда в самых тяжелых случаях, не обойтись без помощи сантехника. Кстати, советские домохозяйки пользовались давно забытым копеечным средством. Каким? Записывайте!

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Подсказку дали опытные сантехники, вспомнив старый проверенный метод, который пользовался популярностью еще у наших бабушек, — смесь аспирина и уксуса. Она образует пенку, которая растворяет и выталкивает грязь из труб, очищая ванную и раковину от засора.