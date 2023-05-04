Унитаз больше не надо чистить! Пена от лимонки и соды сама все «съедает» – наносите и через 30 минут блеск

Народный метод с лимонной кислотой легко справится с грязью на унитазе. Фото: соцсети

Ваша сантехника теперь будет словно новая.

Известковые отложения и мочевой камень немало портят настроение современным хозяйкам, ведь отмыть эти наслоения не так-то просто с унитазов даже современными средствами.

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И тут на помощь может прийти народный метод, который со времен СССР использовали наши соотечественницы.

1/3 стакана пищевой соды смешайте с 1/4 стакана лимонной кислоты. Положите этот состав в чашу унитаза и ершиком смешайте с водой в ней.

Образуется пена, распределите ее по стенкам, уделяя особенное внимание максимально загрязненным местам.

Оставьте на 30-40 минут, обработайте еще раз ершиком или щеткой. Вся грязь слезет с легкостью!

Источник: дзен-канал «Пока муж на работе»

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