Унитаз больше не надо чистить! Пена от лимонки и соды сама все «съедает» – наносите и через 30 минут блеск

Известковые отложения и мочевой камень немало портят настроение современным хозяйкам, ведь отмыть эти наслоения не так-то просто с унитазов даже современными средствами.
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И тут на помощь может прийти народный метод, который со времен СССР использовали наши соотечественницы.
1/3 стакана пищевой соды смешайте с 1/4 стакана лимонной кислоты. Положите этот состав в чашу унитаза и ершиком смешайте с водой в ней.
Образуется пена, распределите ее по стенкам, уделяя особенное внимание максимально загрязненным местам.
Оставьте на 30-40 минут, обработайте еще раз ершиком или щеткой. Вся грязь слезет с легкостью!
Источник: дзен-канал «Пока муж на работе»