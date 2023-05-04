Узнали в прачечной: зачем бросать в стиральную машинку шарики из фольги и мочалку – белье чистейшее

Опытные прачки всегда бросают во время стирки в барабан машинки шарики из фольги и мочалку. Зачем? Чтобы вещи после стирки выглядели идеально.
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Современные стиральные порошки отлично отстирывают вещи, однако с ворсинками, волосами и шерстью животных справляются плохо. Если же бросить с одеждой в стиралку мочалку, весь мелкий мусор она соберет на себя.
Шарики из фольги (их легко скатать самим) повышают эффективность стирки в разы, кроме того, разглаживают белье и убирают статическое электричество.
После применения данных лайфхаков вы не узнаете свое белье, оно станет как новым!
Источник: дзен-канал «Хозяйка уюта».