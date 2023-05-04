Всегда наливайте в чашу с ершиком дешевенький шампунь: благоухает ароматом и унитаз чище

Согласитесь, чистка унитаза – не самое приятое занятие. Ершик практически мгновенно теряет свой нормальный внешний вид, к нему прикасаться лишний раз не хочется.

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Однако простой лайфхак сделает ежедневную чистку унитаза более приятным мероприятием. В чашу с ершиком влейте самый дешевый шампунь, который найдете в магазине, тут цена точно не важна.