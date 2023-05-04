Названа чудо-подкормка для клубники: ахнете от размера и вкуса, а складывать будет некуда

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Мудрость заключается в том, чтобы дать ягоде на корню правильную подкормку. Раствор готовится в домашних условиях, рецепт секретный, но на днях его раскрыли.

Приготовить удобрение проще простого, нужно взять 5 литров воды, полстакана сахара, 0,5 кг натертого на терке картофеля, 150 гр хлеба, 50 гр дрожжей, 3 ст ложки средства «Байкал» или любого другого раствора с живыми микроорганизмами. Эти ингредиенты перемешивают, настаивают в темной комнате трое суток. Затем приготовленную подкормку разводят четырьмя частями воды, и под каждый кустик выливают по литру.

По материалам сайта Izmor