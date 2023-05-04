Ничего хорошего уже не ждут: доллар опять упал в стоимости – четыре дня подряд

Доллар четыре дня подряд терял свою стоимость на торгах Мосбиржи относительно рубля. Отечественная валюта продолжила свое укрепление, несмотря на падение цен на нефть. Как отмечают эксперты, рубль больше не зависит от нефтяных котировок.

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А вот доллар дешевел в преддверии оглашения решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке.