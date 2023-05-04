Срочно в мае: первую подкормку чесноку на грядке дают мудрые садоводы уже сейчас – вот какую

Одни в майские праздники веселятся и отмечают, другие спешат приступить к садово-огородным работам. Как известно, что в мае посеешь, то в сентябре пожнешь, и мудрые дачники стараются успеть сделать все, включая первые подкормки, для будущего рекордного урожая.

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В последний месяц весны наступает время первой подкормки чеснока. Любимое россиянами растение станет с кулак, если все сделать правильно. И считается, что лучше всего для майского удобрения подходит селитра. На 10 л воды опытные садоводы берут 2 столовых ложки жидкости и поливают. Также среди популярных и эффективных азотных удобрений - аммиак. Он продается в любой аптеке, добавляется на 10 л воды 3 столовых ложки 10%-ного аммиака.

По материалам сайта Белновости