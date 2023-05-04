Мудрые хозяйки давно стирают таблеткой: одна штука - и кухонные полотенца источают только свежесть

Главные помощники хозяйки на кухне ежедневно – это полотенца и прихватки. И достается им от этого больше всех: пятна грязи, жира и гари так и липнут к ткани, оставаясь на ней долго. И стирке этот текстиль подвергается чаще, чем все остальное. Только вот не всегда успешно – загрязнения настолько въедаются, что порой заменить полотенца на новые проще, чем вывести пятна.

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Меж тем, до чистоты кухонные полотенца отстирывает одна таблетка. Мудрые хозяйки давно используют это хитрое средство, и текстиль ежедневно радует их свежестью и чистотой. Стоит взять одну посудомоечную таблетку, растворить в полулитре теплой воды, погрузить грязные ткани в раствор на час и затем постирать в машинке или на руках. Грязи как не бывало!

По материалам сайта Pensnews