Астролог Савельева раскрыла, кому в мае стоит завести ребенка: озвучены лучшие даты и время для зачатия

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«Май будет удачным для зачатия Весам, Ракам и Девам. И самые благоприятные дни зачатия в мае для девочек с 18:00 4 мая до 20:00 5 мая, с 3:00 9 мая до 03:00 10:00 мая, с 8:00 13 мая до 09:00 14 мая, с 16:00 17 мая до 18:00 18:00 мая, с 07:00 22.05 до 11:00 23 мая с 07:00 27 мая до 12:00 28 мая.

И самые благоприятные дни зачатия для мальчиков в мае. С 0:00 7 мая до 01:00 8 мая, с 6:00 11 мая до 06:00 12 мая, с 11:00 15 мая до 13:00 16 мая, с 22:00 19 мая до 01:00 21 мая, с 18:00 24 мая до 23:00 25 мая, с 18:00 29 мая до 22:00 30 мая», – рассказала астролог.