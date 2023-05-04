Что случится с долларом в мае: финансисты не скрывают

Американская валюта в мае готовит российскому рублю очередные испытания. Финансисты уверены, что тренд на ослабление отечественных денег по отношению к «Зеленому» продолжится, и без антирекордов месяц явно не пройдет.

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Виной всему – снижение цен на нефть, а также сокращение ее добычи и закупок заграничными потребителями. Частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования», Федор Сидоров, прогнозирует, что в итоге из-за этого дефицит бюджета будет только расти, а значит, регулятору придется опускать курс рубля. А это уже другие цифры, нежели чем в том же апреле.