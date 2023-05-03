Кошельки набьют деньгами в мае: эти знаки получат богатство, о каком даже не мечтали

Астрологи отметили, что Овнам стоит ждать неожиданное поощрение на работе. Им увеличат зарплату или повысят в должности. Это произойдет после 15 мая, когда Меркурий перестанет быть ретроградным.

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Стрельцам Плутон подарит ускорение мысли.Это поможет им проявить себя лучшим образом и обойти конкурентов в борьбе за власть и деньги. Однако звезды советуют забыть про лень и приложить все усилия для достижения цели.

А вот Водолеев удача подкараулит сразу во всех сферах. Для них май выдастся крайне продуктивным, так как на них обрушится успех за успехом. В итоге материальное благосостояние будет зависеть только от них, пишет Стерлеград.