«Будут психологами, поэтами»: Володина раскрыла, что ждет детей, рожденных под знаком Близнецов в 2023 году

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«Близнецы рождаются ненасытными искателями смыслов, особенно ранние представители знака – майские дети. А рожденные в июне будут психологами, поэтами, сочинителями, могут проявлять интерес к сцене и театральному искусству.

Близнецы этого года станут живо и глубоко сочувствовать всему живому. Для них будет крайне важна близость к природе, контакт с ней, особенно наличие воды неподалеку от места жительства.

Родителям стоит обратить внимание на развитие у ребенка критического мышления, учить отделять правду от «фейков», уметь проговаривать свои чувства, вербализировать их», – высказалась Володина в своем Телеграм-канале.