«Будут психологами, поэтами»: Володина раскрыла, что ждет детей, рожденных под знаком Близнецов в 2023 году

Порой дата рождения может многое сказать о человеке. Астрологи способны спрогнозировать, каким он станет, когда вырастет. Так Василиса Володина разработала гороскоп для детей, которые родились под знаком Близнецов в 2023 году. Она рассказала, на что нужно обратить внимание родителям таких малышей.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Близнецы рождаются ненасытными искателями смыслов, особенно ранние представители знака – майские дети. А рожденные в июне будут психологами, поэтами, сочинителями, могут проявлять интерес к сцене и театральному искусству.
Близнецы этого года станут живо и глубоко сочувствовать всему живому. Для них будет крайне важна близость к природе, контакт с ней, особенно наличие воды неподалеку от места жительства.
Родителям стоит обратить внимание на развитие у ребенка критического мышления, учить отделять правду от «фейков», уметь проговаривать свои чувства, вербализировать их», – высказалась Володина в своем Телеграм-канале.