«Способны вести за собой других»: Володина поделилась гороскопом для детей-Овнов, рожденных в 2023 году

Многие замечали, что людей, которые родились под одним знаком зодиака, порой объединяют некоторые качества. Астрологи зачастую создают гороскопы для тех, кто появился под определенными зодиакальными знаками. Так Василиса Володина рассказала, каким будут дети, рожденные в 2023 году под знаком Овна.
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«Овны входят в этот мир как смелые философы и путешественники, способные вести за собой других. Жадные до знаний, они будут обожать учебу, особенно гуманитарные науки. А еще задатки полиглота налицо – экзотические языки и культуры могут стать их главной страстью.
Будьте готовы, что рано или поздно ваш маленький Овен замахнется на кругосветку — отговаривать от этой цели бесполезно. Да что уж, от любой цели! Его убежденность и вера в собственные силы будет огромной. Не отступит и не сдастся! Родителям таких пламенных героев предстоит постоянно развиваться и многому учиться у своих детей», – рассказала Володина в своем Телеграм-канале.