«Способны вести за собой других»: Володина поделилась гороскопом для детей-Овнов, рожденных в 2023 году

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«Овны входят в этот мир как смелые философы и путешественники, способные вести за собой других. Жадные до знаний, они будут обожать учебу, особенно гуманитарные науки. А еще задатки полиглота налицо – экзотические языки и культуры могут стать их главной страстью.

Будьте готовы, что рано или поздно ваш маленький Овен замахнется на кругосветку — отговаривать от этой цели бесполезно. Да что уж, от любой цели! Его убежденность и вера в собственные силы будет огромной. Не отступит и не сдастся! Родителям таких пламенных героев предстоит постоянно развиваться и многому учиться у своих детей», – рассказала Володина в своем Телеграм-канале.