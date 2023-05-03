Ребенок Прилучного даст жару: Володина поделилась гороскоп для малышей, родившихся под знаком Тельцов в 2023 году

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Сплав противоположностей. С одной стороны, практичные, последовательные и спокойные, рациональности и требовательности не занимать. С другой – подвижные любознательные, с умом, ненасытным до знаний. У многих проявится интерес к технологиям в области биологии, медицины, физики, биохакингу.

Тема здоровья и «усовершенствования» организма на основе научных открытий будет очень их занимать. Дерзкие шутки и эксперименты со внешностью для таких людей сродни утренней зарядке. Майские тельцы — скорее неординарные писатели, чем ораторы и публичные деятели», – поделилась астролог в своем Телеграм-канале.