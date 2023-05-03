Ребенок Прилучного даст жару: Володина поделилась гороскоп для малышей, родившихся под знаком Тельцов в 2023 году

Фото: Global Look Press

Астролог рассказала, какими будут расти детки, которые появились на свет с 21 апреля по 20 мая.

Василиса Володина уже давно занимается астрологией. Многие ее знают по шоу «Давай поженимся!». Она регулярно делится прогнозами на будущее. На этот раз она поделилась гороскопом для детей, которые родились в 2023 году. Она выделила период с 21 апреля по 20 мая, когда на свет появляются под знаком Тельцов. 

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Сплав противоположностей. С одной стороны, практичные, последовательные и спокойные, рациональности и требовательности не занимать. С другой – подвижные любознательные, с умом, ненасытным до знаний. У многих проявится интерес к технологиям в области биологии, медицины, физики, биохакингу.

Тема здоровья и «усовершенствования» организма на основе научных открытий будет очень их занимать. Дерзкие шутки и эксперименты со внешностью для таких людей сродни утренней зарядке. Майские тельцы — скорее неординарные писатели, чем ораторы и публичные деятели», – поделилась астролог в своем Телеграм-канале.

Примечательно, что 28 апреля родился малыш у Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Пока они не объявили пол ребенка, но поклонники уверены, что у них появился сын. Судя по гороскопу, он даст жару, когда подрастет. 

Читайте также