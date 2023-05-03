Смогут осуществить мечты: три знака зодиака, на которых в мае обрушится счастье

Май наступил и с первых дней стал сложным для многих знаков зодиака. Эксперты предупреждали, что солнечная активность, затмения и ретроградный Меркурий будут сказываться не лучшим образом.
Но таролог Наталья Кувыкина рассказала, какие знаки зодиака исполнят все свои мечты в мае. Удача будет на стороне Тельцов, Дев и Козерогов. Им выпали карты «солнце» из Таро и «тишина» из оракула Симболон.
«Вселенная будет дарить им радость и счастье на протяжении всего месяца. Это может быть беременность, получение новой работы, новые отношения, развитие старых отношений, время, когда все решается в вашу пользу. При этом нужно помнить, что счастье любит тишину. Свои планы лучше приберечь для себя и для близкого окружения», — поделилась эзотерик.
Также она отметила, что такие карты, как «паж кубков» и «эрос» указали, что также будет развитие в любовных отношения. Возникнет возможность встретить нового партнера.
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Но не обойдется без плохих событий. Негатив спрогнозировали карты «6 мечей» и «тяжелая ноша». Таролог пояснила, что в мае придется избегать конфликтов, а вот от обязанностей сбежать не удастся.
«Счастье — это такое испытание, которое проходят не все», — добавила эксперт.
Также эзотерик дала совет. Она призналась, что лучше вести себя смело и идти на риски ради мечты. Примечательно, чем желание глобальнее и нереальнее, тем больше шансов, что оно сбудется, пишет портал «А теперь внимание!».