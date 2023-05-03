Как правильно поливать кабачки и тыкву — попрут бешеными темпами

Для того, чтобы вырастить богатый урожай кабачков и тыквы, нужно знать, как их правильно поливать. Например, кабачкам надо 20 литров на одно растение один раз в месяц.

С тыквами ситуация выглядит так: до окучиваний надо полить один раз из расчета того, что на одно растение нужно 8 литров воды. Затем месяц вообще не поливать.

После — каждые 10 дней поливать по 10 литров воды на растение. А за месяц до уборки урожая полив прекратить совсем.

Также лучше всего поливать растения утром или вечером — не днем.

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