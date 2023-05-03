Морковь или лук: что на самом деле надо сначала класть в сковородку для зажарки — многие и не знали

Зажарка — это неотъемлемая часть любого супа. Но не все хозяйки знают, как правильно ее готовить. Что лучше отправлять в сковородку быстрее — лук или морковь?

Опытные кулинары утверждают, что именно лук надо класть первым. Потому что тогда он примет золотистый окрас и будет смотреться красиво и аппетитно.

Кроме того, морковь содержит больше воды, поэтому если вы сначала пожарите ее, то луку уже придется тушиться в жидкости. Он получится прозрачным и неаппетитным.

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