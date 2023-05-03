Пенсионеры поразились майским пенсиям: многие получают суммы, которые не ждали

На этот раз граждане начали получать средства от Социального фонда за выслугу лет и по инвалидности по линии министерства обороны. А также были выплаты тем, кто работал в различных силовых ведомствах.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Кому-то добавили 180 рублей, кто-то увидел дополнительно у себя на счету 220 рублей. Например, одному из пенсионеров, который получил в апреле 33 400 рублей, сейчас поступило 33 580 рублей. То есть увеличение оказалось небольшим, но приятным для пожилых граждан», — пояснил эксперт.

Он также напомнил, что прибавка может быть и к социальной пенсии, которую проиндексировали в апреле.