Падение месяца: доллар обрушился до рекордных цифр – купившие валюту в оцепенении

На дневных торгах Мосбиржи 3 мая курс доллара снизился на 68 копеек, дойдя до показателя в 78,93 рубля. Впервые с 4 апреля стоимость американской валюты опустилась ниже 79 рублей.

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Курс евро тоже продемонстрировал падение на 53 копейки, его цифра – 87,24 рубля, юань упал на 10 копеек, показав курс в 11,40 рубля.

Как отмечают эксперты, рубль в настоящее время укрепляется и уже не зависит от цены на нефть, которая сейчас падает. Укрепление отечественной валюты происходит из-за снижения доллара относительно корзины валют торговых партнеров США. Кроме того, Российская Федерация, несмотря ни на что, развивает экспорт.

Источник: 1prime.ru.