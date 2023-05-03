Это удобрение преобразит любое чахлое растение в здоровое: дрожжи плюс аспирин

Любые растения преобразятся под действием удобрения, которое можно сделать своими руками. Если ваши посадки и цветы зачахли из-за вредителей, болезней, солнца, стресса или недостатка подкормки, то этот метод вам поможет.

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Уже через две недели вы можете наблюдать эффект от него: увядшие растения обретут новую силу, станут здоровыми и сильными. Используйте эту подкормку для домашних цветов, а также садовых.

Растолките одну таблетку аспирина в порошок. Насыпьте его в банку, добавьте столовую ложку дрожжей и залейте одним литром теплой воды, перемешайте до полного растворения ингредиентов. На одно растение достаточно одного стакана удобрения. Подкармливайте растения после полива.

Источник: Telegram-канал «Цветочница».