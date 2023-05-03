Мудрый химик подсказал: регулярно выливайте в раковину соленый кипяток — ни засоров, ни накипи

Соль является отличным растворителем органических веществ и натуральным дезинфектором. Наверняка на ваших полках завалялась пачка-другая, которые вы сгоряча купили «на запас» или для засолки, и теперь они валяются без дела. Пришло время пустить ее в дело!

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Если вы регулярно будете кипятить в своем чайнике соленую воду (примерно 1 столовая ложка на 300 миллилитров), а потом выливать ее в слив, вы навсегда забудете про накипь в электроприборе. А ваша раковина долго прослужит вам верой и правдой без каких-либо засоров.

К тому же вы можете радоваться, что бактерий на вашей кухне станет меньше!

Источник: дзен-канал «Как приготовить».