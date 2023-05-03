Как только исполнилось 60 лет: пенсионерам выплатят по 10 тысяч рублей

В России существуют не только основные выплаты для граждан пенсионного возраста, но также надбавки и разная финансовая помощь. На этот раз российским гражданам рассказали о возможности получить единоразовую помощь от властей в размере 10 тысяч рублей.
Специалист в области пенсионных вопросов Анастасия Киреева пояснил, что такие средства будут начислять только гражданам от 60 лет и старше.
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Отмечается, что такая финансовая поддержка уже работает в Башкирии, где власти решили поддержать развитие спортивных направлений среди граждан старшего поколения.
«Пенсионерам рассказали, что они смогут получить по 10 тысяч рублей единовременно. Такая выплата будет назначаться каждому, кто пройдет физические испытания, а точнее, сдаст все нормативы для получения значка ГТО.
Тем, кто выполнит все условия, выдадут сертификат на сумму 10 тысяч рублей. Потратить их затем можно будет при посещении спортивных кружков или фитнес-клубов», – рассказал эксперт, сообщает PRIMPRESS.