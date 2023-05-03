Как только исполнилось 60 лет: пенсионерам выплатят по 10 тысяч рублей

В России существуют не только основные выплаты для граждан пенсионного возраста, но также надбавки и разная финансовая помощь. На этот раз российским гражданам рассказали о возможности получить единоразовую помощь от властей в размере 10 тысяч рублей.

Специалист в области пенсионных вопросов Анастасия Киреева пояснил, что такие средства будут начислять только гражданам от 60 лет и старше.