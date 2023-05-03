Как быстро убрать запах с кухонных тряпочек: просто посолите (жаль раньше не знали)

Кухонные тряпочки мгновенно приобретают запах затхлости, который даже при регулярном простирывании не сразу уходит. При этом мало кому хочется тратить свое драгоценное время на какие-то тряпки.

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Если вы из тех, кто ценит каждую минуту своей жизни, воспользуйтесь простым лайфхаком с солью. Раз в день бросайте кухонные тряпочки и губки в миску с соленой водой (бросьте горсть соли), выдерживайте в растворе несколько минут и отжимайте.

После этой нехитрой процедуры запах с тряпок исчезнет, бактерии испарятся.

Источник: дзен-канал «Как приготовить»