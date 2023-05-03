Сантехники хранят это в тайне: никогда не разбирайте слив, если он засорился – влейте уксус

Увы, но сантехника далеко не всегда можно мгновенно пригласить в дом, если засорился слив. Да и не в каждой семье есть мужчина, который разбирается в канализационных системах. Так что же делать?

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Тут на помощь вам придет народное средство, которое сантехники точно никому не раскроют, чтобы их работа не стала бесполезной.

Насыпьте в засоренный слив 4 столовые ложки соды, залейте кипящей водой, целый чайник. Далее влейте 200–250 мл столового уксуса. Вы увидите пену, которая и прочистит наш слив.

Вам останется только влить в слив еще один чайник кипятка, чтобы вся дрянь из него смылась в канализацию.

Источник: дзен-канал «Деревня Хорошеево».