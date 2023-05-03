Зачем на самом деле нужен ящик под духовкой: хранить там сковородки — неправильно

Загадочный отсек на плитах. Фото: соцсети

Вся плита нужна людям для согревания пищи.

Многие из нас даже не догадываются, для чего производители кухонных плит делают под ними выдвижные ящики.

Обычно люди кладут туда сковородки, банки, миски и прочую посуду, для которой не нашлось места в шкафах. Но на самом деле вся плита создана для подогрева и приготовления пищи. И этот отсек — не исключение.

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Сделать в нем суп или пирог, конечно же, невозможно, а вот сохранить тепло приготовленного блюда — вполне реально. Это и является ее главным предназначением.

Особенно интересно это отделение тем, кто готовит много, на большую семью или к застольям. Пока делается второе блюдо — первое хранится в теплом отсеке, не теряя своих качеств.

Правда, тут нужно учесть, что теплым это отделение становится только после использования духовки, что не очень удобно.

Также в этом ящике можно прогревать тарелки и вилки, чтобы потреблять горячую пищу с комфортом.

Источник: дзен-канал «Угрюмый лимон о финансах»

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