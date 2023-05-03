Зачем на самом деле нужен ящик под духовкой: хранить там сковородки — неправильно

Многие из нас даже не догадываются, для чего производители кухонных плит делают под ними выдвижные ящики.
Обычно люди кладут туда сковородки, банки, миски и прочую посуду, для которой не нашлось места в шкафах. Но на самом деле вся плита создана для подогрева и приготовления пищи. И этот отсек — не исключение.
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Сделать в нем суп или пирог, конечно же, невозможно, а вот сохранить тепло приготовленного блюда — вполне реально. Это и является ее главным предназначением.
Особенно интересно это отделение тем, кто готовит много, на большую семью или к застольям. Пока делается второе блюдо — первое хранится в теплом отсеке, не теряя своих качеств.
Правда, тут нужно учесть, что теплым это отделение становится только после использования духовки, что не очень удобно.
Также в этом ящике можно прогревать тарелки и вилки, чтобы потреблять горячую пищу с комфортом.
Источник: дзен-канал «Угрюмый лимон о финансах»