Зачем на самом деле нужен ящик под духовкой: хранить там сковородки — неправильно

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Сделать в нем суп или пирог, конечно же, невозможно, а вот сохранить тепло приготовленного блюда — вполне реально. Это и является ее главным предназначением.

Особенно интересно это отделение тем, кто готовит много, на большую семью или к застольям. Пока делается второе блюдо — первое хранится в теплом отсеке, не теряя своих качеств.

Правда, тут нужно учесть, что теплым это отделение становится только после использования духовки, что не очень удобно.

Также в этом ящике можно прогревать тарелки и вилки, чтобы потреблять горячую пищу с комфортом.

Источник: дзен-канал «Угрюмый лимон о финансах»