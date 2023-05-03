Какие режимы стирки за полгода «убьют» новую машинку: мастер — идет двойной износ

Мастера по починке стиральных машинок советуют бережно относится к автомату — важна не только профилактика от накипи, но и правильное использование режимов для стирки. Есть программы, частое включение которых принесет скорее вред, чем пользу. Особенно, если говорить о долговечности машинки. Так, всего за полгода можно вывести автомат из строя, практически «убив» механизмы. За этим последует либо дорогостоящий ремонт стиральной машинки, либо покупка нового автомата. И то и другое удовольствие не из дешевых.
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Самым непрактичным режимом можно назвал программу «ручной стирки». Она тратит слишком много электричества, хотя те же деликатные вещи можно постирать на режиме «синтетики», установив положенные для бережной стирки 30°.
Режим «черных вещей» практически бесполезен и энергозатратен. Выбирайте все ту же «синтетику» и 30° с дополнительным полосканием.
Режим «легкой глажки» исключает отжим белья, из-за чего вещи все равно остаются мятыми, а вот порошок остается на ткани.
Режим «автоматической сушки» требует много энергии, но вещи все равно нужно просушивать.