Какие режимы стирки за полгода «убьют» новую машинку: мастер — идет двойной износ

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Самым непрактичным режимом можно назвал программу «ручной стирки». Она тратит слишком много электричества, хотя те же деликатные вещи можно постирать на режиме «синтетики», установив положенные для бережной стирки 30°.

Режим «черных вещей» практически бесполезен и энергозатратен. Выбирайте все ту же «синтетику» и 30° с дополнительным полосканием.

Режим «легкой глажки» исключает отжим белья, из-за чего вещи все равно остаются мятыми, а вот порошок остается на ткани.

Режим «автоматической сушки» требует много энергии, но вещи все равно нужно просушивать.