Послушайте опытную прачку: положите в стиралку мочалку — вещи не узнаете

Владельцы домашних животных нередко страдают от непростиранной одежды: шерсть питомцев с трудом уходит из ткани, отчего вещи выглядят небрежно.

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Чтобы этого не происходило, каждый раз бросайте в барабан стиральной машины мочалку. В процессе стирки она соберет на себя не только шерсть, но и волосы, мелкие нитки и прочий мусор.

Это, в свою очередь, будет хорошей профилактикой против поломки автомата, ведь очень часто мелкие частицы создают засоры, которые выводят механизм из строя.

Источник: дзен-канал «Хозяйка уюта».