Трюк из советского журнала: как вернуть первоначальный вид почерневшим сковородам — нагар испарится

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Подготовьте металлический таз или ведро объемом не менее 10 литров, 1 брусок хозяйственного мыла, полчашки обычного канцелярского клея, полчашки кальцинированной соды или полпачки пищевой.

Наполните ведро водой, поставьте на плиту. Когда вода закипит, бросьте в нее тертое мыло, убавьте огонь, добавьте клей и соду, размешайте.

В готовый раствор опустите сковороду. Если ручка снимается, снимите (в случае с неснимаемыми деревянными и пластмассовыми элементами этот метод не подходит).

Прокипятите на среднем огне пару часов. В самых тяжелых случаях время придется увеличить.

Вы увидите, как нагар постепенно будет сходить сам, а то, что осталось, — уберите ножом или металлической губкой. Наслоение станет мягким и легко отойдет.

Источник: дзен-канал «Готовим просто и вкусно»